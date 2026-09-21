Fudbal

Težak žreb za srpske klubove u Ligi šampiona

Olja Mrkić

21. 09. 2026. u 11:46

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Srpski predstavnici u vaterpolo Ligi šampiona dobili su protivnike u grupnoj fazi.

Тежак жреб за српске клубове у Лиги шампиона

Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca igraće u grupi B Lige šampiona protiv Pro Reka, Breše i Oradee, dok će Novi Beograd biti u grupi C sa Barselonetom, zagrebačkom Mladosti i splitskim Jadranom, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.

U grupi A se nalaze Hanover, Jadran iz Herceg Novog, Olimpijakos i Sabadelj, dok će u grupi D igrati Marsej, Ferencvaroš, Panatinaikos i Steaua.

Takmičenje u Ligi šampiona počinje 6. oktobra. Prema sistemu takmičenja po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe izboriće prolaz u četvrtfinalnu fazu, koja će se igrati u dve grupe po dvokružnom bod sistemu, a po dva najbolja tima plasiraće se na Fajnal-for.

Završni turnir održaće se od 12. do 15. maja sledeće godine u Beogradu, na bazenima Sportskog centra 11. maj. 

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