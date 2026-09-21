Težak žreb za srpske klubove u Ligi šampiona
Srpski predstavnici u vaterpolo Ligi šampiona dobili su protivnike u grupnoj fazi.
Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca igraće u grupi B Lige šampiona protiv Pro Reka, Breše i Oradee, dok će Novi Beograd biti u grupi C sa Barselonetom, zagrebačkom Mladosti i splitskim Jadranom, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.
U grupi A se nalaze Hanover, Jadran iz Herceg Novog, Olimpijakos i Sabadelj, dok će u grupi D igrati Marsej, Ferencvaroš, Panatinaikos i Steaua.
Takmičenje u Ligi šampiona počinje 6. oktobra. Prema sistemu takmičenja po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe izboriće prolaz u četvrtfinalnu fazu, koja će se igrati u dve grupe po dvokružnom bod sistemu, a po dva najbolja tima plasiraće se na Fajnal-for.
Završni turnir održaće se od 12. do 15. maja sledeće godine u Beogradu, na bazenima Sportskog centra 11. maj.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Evo šta su Ameri upravo sada uradili Nikoli Jokiću
21. 09. 2026. u 06:47 >> 07:05
Srbija već izbačena sa Evropskog prvenstva!?
21. 09. 2026. u 07:03 >> 12:03
Panika u Holandiji pred dolazak u Srbiju, sada su ostali i bez njega
21. 09. 2026. u 06:24
NESTVARNO! Srpski fudbal ovo ne pamti
21. 09. 2026. u 06:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)