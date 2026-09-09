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Tip predlaže US Open

В.М.

09. 09. 2026. u 09:30

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Ulazimo u samu završnicu poslednjeg grend slema u sezoni, a evo i našnjih današnjih predloga iz Njujorka.

Тип предлаже УС Опен

FOTO: Tanjug/Xavier Galiana, Pool Photo via AP

Tenis

17.30 K. Dženg - E. Ribakina hendikep setova 1 (1.5) (1.85)

19.00 M. Andrejeva - K. Gof hendikep setova 1 (1.5) (1.63)
20.00 K. Hačanov - A. Bloks 1 (1.60)
1.30 A. Zverev - B. Van de Zanshulp hendikep setova 2 (-2.5) (1.90)

Ukupna kvota: 9.17

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MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

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MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

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