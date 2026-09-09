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VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

09. 09. 2026. u 09:00

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ZA danas svo vam izdvojili nekoliko predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

Sreda

18.45 Štutgart - Viking GG&|1+ (1.70)

21.00 Liverpul - Atletiko Madrid |1-3&||1-3 (1.85)
21.00 Sporting - Galatasaraj X (4.10)
21.00 Napoli - Arsenal 2&0-3 (2.23)

Ukupna kvota: 28.75

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MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

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MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

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