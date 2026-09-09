VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili nekoliko predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Sreda
18.45 Štutgart - Viking GG&|1+ (1.70)
21.00 Sporting - Galatasaraj X (4.10)
21.00 Napoli - Arsenal 2&0-3 (2.23)
Ukupna kvota: 28.75
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