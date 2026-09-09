Tip fudbal

I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za golove

Немања Пејчић

09. 09. 2026. u 08:59

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњих предлога за голове

Natasa Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

18.30 Rudar Velenje - Celje |1-3&||1-3 (1.77)

21.45 Moreirense - Benfika |1-3&||1-3 (1.80)

Kvota: 3.19

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