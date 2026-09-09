Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

09. 09. 2026. u 09:21

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

18.45 Štutgart - Viking |2+ (1.77)

21.15 HK Kopavogur - Filkir Rejkjavik |2+ (1.85)

Kvota: 3.27

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