TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

17. 12. 2025. u 07:20

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: Tanjug/Marko Đoković/NR

Sreda

20.00 Asvel - Bajern Minhen +166,5 (2,00)

20.30 Partizan - Virtus Bolonja +164,5 (2,00)

Kvota: 4,00

