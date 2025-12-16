Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

16. 12. 2025. u 12:30

ZA danas smo vam spremili predloga.

Utorak

20.00 Den Boš - Katvijk GG&3+ (1,83)

20.00 AFC - Nijmegen GG&3+ (1,92)
20.30 Vinterer - Tun |1-3&||1-3 (1,80)

Ukupna kvota: 6,32

