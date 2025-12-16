MAKABI JE UHVATIO RITAM: Tim iz Emirata je slavio nakon drame!

MAKABI Tel Aviv će u 16. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja gostovati Dubaiju.

FOTO: Profimedia

Izabranici Odeda Kataša su zaigrali dosta bolje, a nedavno su odigrali i prvu utakmicu pred punim tribinama.

Savladali su Asvel na svom terenu, nakon 40 minuta košarke konačan rezultat glasio je 92:84.

Ponovo je blistao Loni Voker koji je za 30 minuta na parketu imao 29 poena i 9 skokova, pratio ga je Roman Sorkin sa 26 pogodka.

Sa druge strane, tim iz Emirata je bio na ivici poraza, ali je ponovo junak bio Mekinli Rajt koji je postigao poene proitv Bajerna u poslednjoj sekundi meča, slavili su rezultatom 89:88.

Verujemo da će Makabi danas slaviti.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,35)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA