MAKABI JE UHVATIO RITAM: Tim iz Emirata je slavio nakon drame!
MAKABI Tel Aviv će u 16. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja gostovati Dubaiju.
Izabranici Odeda Kataša su zaigrali dosta bolje, a nedavno su odigrali i prvu utakmicu pred punim tribinama.
Savladali su Asvel na svom terenu, nakon 40 minuta košarke konačan rezultat glasio je 92:84.
Ponovo je blistao Loni Voker koji je za 30 minuta na parketu imao 29 poena i 9 skokova, pratio ga je Roman Sorkin sa 26 pogodka.
Sa druge strane, tim iz Emirata je bio na ivici poraza, ali je ponovo junak bio Mekinli Rajt koji je postigao poene proitv Bajerna u poslednjoj sekundi meča, slavili su rezultatom 89:88.
Verujemo da će Makabi danas slaviti.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,35)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
IGRAJU NAJBRŽU KOŠARKU U EVROPI: Parižani zaustavljaju Barselonin nalet
16. 12. 2025. u 08:32
VALENSIJA JE RAVNOPRAVNA SA SVIMA: Olimpijakos je u problemu
16. 12. 2025. u 08:10
CRVENO-BELI NAKON TEŠKOG PORAZA GOSTUJU LIDERU: Hapoel po prvi put igra u punoj dvorani
16. 12. 2025. u 07:51 >> 07:51
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
16. 12. 2025. u 07:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)