SLIKA DVE SRBIJE: Blokaderska vizija je uništena Srbija, Vučićeva vizija je uspešna Srbija

BLOKADERSKA vizija Srbije je uništena Srbija koja ne ide napred, u kojoj nema investicija, u kojoj je narod gladan i bez posla. To su i potvrdili time što su se borili protiv velike investicije vredne 750 miliona evra koju je Džared Kušner trebalo da investira u našu zemlju gradeći hotel u Beogradu na mestu gde se nalazi uništen Generalštab.

Foto: Printskrin

Kampanjom i hajkom blokadera koju su vodili uspeli su da unište ovu vrednu investiciju za čitav naš narod. Blokaderi su još jednom pokazali da je sve što žele da ocrne i razore Srbiju, da je ostave bez investitora, a krajnji cilj im je da Srbija nestane sa mape uspešnih zemalja.

BLOKADERSKA VIZIJA - UNIŠTENA SRBIJA

Nasuprot tome, vizija predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državnog vrha je uspešna Srbija koja ide napred i dovodi investitore koji grade u našoj zemlji. Uspešna Srbija zemlja u kojoj je narod zadovoljan, u kojoj rastu plate i penzije, zemlja koja se gradi - a upravo to je vizija predsednika Vučića koji se svim snagama sa celim državnim rukovodstvom bori za boljitak naroda.

VIZIJA PREDSEDNIKA VUČIĆA - SRBIJA KOJA SE GRADI