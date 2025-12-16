Region

FBiH: Vazduh u Tuzli opasan po zdravlje stanovništva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 12. 2025. u 17:35

KVALITET vazduha u Tuzli sa indeksom zagađenosti 418 opasan je za stanovništvo, najnoviji su podaci merenja zagađenosti vazduha objavljeni na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

ФБиХ: Ваздух у Тузли опасан по здравље становништва

Foto: AP Photo

Po zagađenosti slede Sarajevo sa indeksom 273 i Livno sa 232, što ih svrstava u kategoriju gradova sa vrlo nezdravim vazduhom, prema podacima internet stranice, vrlo nezdrav vazduh je i u Visokom, Lukavcu i Hadžićima, dok je nezdrav u Ilijašu, Travniku, Kaknju, Maglaju, Banjaluci, Doboju, Zenici, Gacku i Prijedoru.

U sredinama sa kvalitetom vazduha koji je u kategoriji opasnog celokupno stanovništvo se upozorava na ozbiljne posledice, uz savet da tokom boravka napolju treba izbegavati bilo kakve napore.

Vrednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLJEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: Snažan i odlučan karakter!

VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLjEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: "Snažan i odlučan karakter!"