FBiH: Vazduh u Tuzli opasan po zdravlje stanovništva

KVALITET vazduha u Tuzli sa indeksom zagađenosti 418 opasan je za stanovništvo, najnoviji su podaci merenja zagađenosti vazduha objavljeni na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Foto: AP Photo

Po zagađenosti slede Sarajevo sa indeksom 273 i Livno sa 232, što ih svrstava u kategoriju gradova sa vrlo nezdravim vazduhom, prema podacima internet stranice, vrlo nezdrav vazduh je i u Visokom, Lukavcu i Hadžićima, dok je nezdrav u Ilijašu, Travniku, Kaknju, Maglaju, Banjaluci, Doboju, Zenici, Gacku i Prijedoru.

U sredinama sa kvalitetom vazduha koji je u kategoriji opasnog celokupno stanovništvo se upozorava na ozbiljne posledice, uz savet da tokom boravka napolju treba izbegavati bilo kakve napore.

Vrednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

(Tanjug)

