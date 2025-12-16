FBiH: Vazduh u Tuzli opasan po zdravlje stanovništva
KVALITET vazduha u Tuzli sa indeksom zagađenosti 418 opasan je za stanovništvo, najnoviji su podaci merenja zagađenosti vazduha objavljeni na internet stranici "Zrak.eko-akcija".
Po zagađenosti slede Sarajevo sa indeksom 273 i Livno sa 232, što ih svrstava u kategoriju gradova sa vrlo nezdravim vazduhom, prema podacima internet stranice, vrlo nezdrav vazduh je i u Visokom, Lukavcu i Hadžićima, dok je nezdrav u Ilijašu, Travniku, Kaknju, Maglaju, Banjaluci, Doboju, Zenici, Gacku i Prijedoru.
U sredinama sa kvalitetom vazduha koji je u kategoriji opasnog celokupno stanovništvo se upozorava na ozbiljne posledice, uz savet da tokom boravka napolju treba izbegavati bilo kakve napore.
Vrednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
CIK UTVRDIO REZULTATE IZBORA: Siniša Karan predsednik Srpske
15. 12. 2025. u 19:47
ITALIJANI TRAGAJU ZA ŽENSKOM BANDOM IZ BOSNE! Grupa od 23 devojke pravila haos po Veneciji!
08. 12. 2025. u 23:24
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)