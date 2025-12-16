OJAČANA RATNA MORNARICA RUSIJE: U 2025. dobila pojačanje od 19 brodova i 3 podmornice
RUSKI brodograditelji su u 2025. godini isporučili ruskoj mornarici 19 brodova i 3 podmornice, objavio je šef administracije predsednika Ruske Federacije za državnu politiku u oblasti odbrambeno-industrijskog kompleksa, Viktor Jevtuhov.
-U 2025. godini, naši brodograditelji isporučili su 19 različitih brodova, kao i tri podmornice, uključujući savremeni strateški nuklearni podmornički raketonosac ‘Knjaz Požarski’, koji nema analoga u svetu i dve nove nenuklearne podmornice „Jakutsk“ projekta „Varšavjanka“ i „Veliki Luki“ modernizovanog projekta „Lada“ izgrađene u „Admiraltejskim brodogradilištima“, objasnio je Jevtuhov na ceremoniji podizanja zastave na dizel-električnoj podmornici „Veliki Luki“ u AD „Admiraltejski verfi“ u Sankt Peterburgu.
Jevtuhov je naglasio da su pri izgradnji svakog broda korišćeni domaći projekti. Zamena uvoza u Mornarici dostigla je skoro 100 odsto, napomenuo je.
„Još jednom želim da kažem da imamo najmoderniju pomorsku flotu. To potvrđuju ne samo ruski, već i međunarodni stručnjaci“, zaključio je Jevtuhov.
(sputnikportal.rs)
