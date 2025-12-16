HITNO SAOPŠTENJE FK PARTIZAN! Evo šta se dešava sa FIFA suspenzijom crno-belih!

Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) oglasio se FK Partizan.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost o sledećem:

"Fudbalski klub Partizan je sa odlukom FIFA upoznat još pre dva meseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Reč je o administrativnoj meri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze iz prethodnog perioda.



U tom kontekstu, FK Partizan podseća da je igrač Patrik Andrade nastupao za klub u periodu od leta 2022. do leta 2023. godine.



Klub naglašava da se navedena suspenzija ne odnosi na takmičarski status FK Partizan, niti utiče na učešće ekipe u domaćem takmičenju.



Obaveštavamo javnost da se radi o privremenoj meri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema pomenutom igraču, a ista će biti ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti pre zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača." stoji u saopštenju crno-belih.

