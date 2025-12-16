ULOGA HRVATSKE U ANTISRPSKIM BLOKADERSKIM KRUGOVIMA
Blokaderi kao i prošlog decembra imaju za cilj da građanima Srbije upropaste novogodišnje i božićne praznike, pa su za tu „priliku“ odabrali 28. decembar kada su najavili novi skup i prikupljanje nekakvih potpisa za izbore. Postavlja se pitanje zbog čega su izabrali baš ovaj datum? I do koje mere je Hrvatska upletena i u ovaj događaj koji izgleda kao još jedan pokušaj rušenja Srbije?
Ovih dana je isplivala informacija da je organizovan događaj u Zagrebu iza kog stoji antisrpkinja Nataša Kandić, koja je kako mediji navode dobila iz inostranstva 13.000 evra za ovaj događaj, gde je okupila ljude poznate po najstrašnijim pretnjama i udarima na Srbiju. Među njima su poznata antisrpkinja Sonja Biserko, blokader Davud Delimeđac, Aleksandar Latas dopisnik tajkunskog Danasa, kao i pripadnici grupe „STAV“ osumnjičene za planiranje terorističkih napada na Srbiju.
Pored toga, potvrđeno je i da su svi blokaderski nalozi koji se vode kao studentski pokreti registrovani u Hrvatskoj od decembra 2024. do marta 2025. godine, a po analizama objava zaključeno je da su identični po stilu objavljivanja i narativu.
Celu vest pogledajte na linku ispod.
Preporučujemo
BRNABIĆ O EVROPSKOM PUTU SRBIJE: Idemo ka EU, ali branimo naše nacionalne interese
17. 12. 2025. u 19:27
"PARE ZAVRŠILE U ALBANIJI" Jovanov rekao istinu o Generalštabu u Skupštini
17. 12. 2025. u 19:02
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (6)