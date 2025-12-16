ULOGA HRVATSKE U ANTISRPSKIM BLOKADERSKIM KRUGOVIMA

Blokaderi kao i prošlog decembra imaju za cilj da građanima Srbije upropaste novogodišnje i božićne praznike, pa su za tu „priliku“ odabrali 28. decembar kada su najavili novi skup i prikupljanje nekakvih potpisa za izbore. Postavlja se pitanje zbog čega su izabrali baš ovaj datum? I do koje mere je Hrvatska upletena i u ovaj događaj koji izgleda kao još jedan pokušaj rušenja Srbije?

Ovih dana je isplivala informacija da je organizovan događaj u Zagrebu iza kog stoji antisrpkinja Nataša Kandić, koja je kako mediji navode dobila iz inostranstva 13.000 evra za ovaj događaj, gde je okupila ljude poznate po najstrašnijim pretnjama i udarima na Srbiju. Među njima su poznata antisrpkinja Sonja Biserko, blokader Davud Delimeđac, Aleksandar Latas dopisnik tajkunskog Danasa, kao i pripadnici grupe „STAV“ osumnjičene za planiranje terorističkih napada na Srbiju.

Pored toga, potvrđeno je i da su svi blokaderski nalozi koji se vode kao studentski pokreti registrovani u Hrvatskoj od decembra 2024. do marta 2025. godine, a po analizama objava zaključeno je da su identični po stilu objavljivanja i narativu.

