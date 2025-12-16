Politika

ULOGA HRVATSKE U ANTISRPSKIM BLOKADERSKIM KRUGOVIMA

В.Н.

16. 12. 2025. u 16:13

Blokaderi kao i prošlog decembra imaju za cilj da građanima Srbije upropaste novogodišnje i božićne praznike, pa su za tu „priliku“ odabrali 28. decembar kada su najavili novi skup i prikupljanje nekakvih potpisa za izbore. Postavlja se pitanje zbog čega su izabrali baš ovaj datum? I do koje mere je Hrvatska upletena i u ovaj događaj koji izgleda kao još jedan pokušaj rušenja Srbije?

УЛОГА ХРВАТСКЕ У АНТИСРПСКИМ БЛОКАДЕРСКИМ КРУГОВИМА

Foto: Printskrin

Ovih dana je isplivala informacija da je organizovan događaj u Zagrebu iza kog stoji antisrpkinja Nataša Kandić, koja je kako mediji navode dobila iz inostranstva 13.000 evra za ovaj događaj, gde je okupila ljude poznate po najstrašnijim pretnjama i udarima na Srbiju. Među njima su poznata antisrpkinja Sonja Biserko, blokader Davud Delimeđac, Aleksandar Latas dopisnik tajkunskog Danasa, kao i pripadnici grupe „STAV“ osumnjičene za planiranje terorističkih napada na Srbiju. 

Pored toga, potvrđeno je i da su svi blokaderski nalozi koji se vode kao studentski pokreti registrovani u Hrvatskoj od decembra 2024. do marta 2025. godine, a po analizama objava zaključeno je da su identični po stilu objavljivanja i narativu.

Celu vest pogledajte na linku ispod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (6)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI MILOŠA VELIKOG, NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?
Politika

0 6

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI "MILOŠA VELIKOG", NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?

PROPUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju, kažu analitičari za "Novosti", komentarišući odluku zeta američkog predsednika Džerarda Kušnera, jednog od najbližih ljudi američkog predsednika Donalda Trampa, da odustane od velikog projekta.

17. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život

POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: "Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život"