"TA POSETA ĆE BITI OD ISTORIJSKOG ZNAČAJA!" Vučić: Počeli smo da pripremamo moju posetu Kini

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery. Predsednik se odgovarajući na pitanja novinara dotakao i predstojeće posete Kini.

foto: Novosti

- Počeli smo da pripremamo moju posetu Kini, to će biti poseta od ogromnog značaja. Zahvalan sam predsedniku Siju na podršci. Mislim da će ta poseta biti od istorijskog značaja. To će biti zvanična poseta, uz sve počasti. Bio sam mnogo puta u Kini, ali su to bile radne posete. Mnogo sam srećan zbog te časti. Kina je iskreni i čelični prijatelj Srbije. Smatramo ih iskrenim prijateljima, podrška su nam po pitanju teritorijalnog integriteta, kao što mi kažemo da podržavamo princip jedne Kine. Za mene je Tajvan deo Kine, ona će da odluči šta sa Tajvanom. To je politika Republike Srbije - rekao je predsednik.