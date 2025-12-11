PAO JOŠ UVEK NIJE ONAJ PRAVI: Zeleni su u prošlom kolu poraženi pred svojim navijačima

KOŠARKAŠI Panatinaikosa će u 15. kolu Evrolige gostovati Milanu.

FOTO: Profimedia

Zeleni ove sezone nisu na prepoznatljivom nivou, ali Ergin Ataman je poznat kao trener koji tempira formu za finiš sezone.

Ipak, Panatinaikos ima suvi kvalitet i male su šasne da se na kraju regularnog dela ne nađe u prvih šest ekipa.

U prošlom kolu su poražen na svom terenu od Valensije, konačan rezultat glasio je 79:89.

Kendrik Nan i Ti-Džej Šorts su kombinovano ubacili 22 poena, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi protivnik.

Verujemo da će danas slaviti u Milanu.

NAŠ TIP: Milano - Panatinaikos 2 (kvota 1,75)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA