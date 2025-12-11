PAO JOŠ UVEK NIJE ONAJ PRAVI: Zeleni su u prošlom kolu poraženi pred svojim navijačima
KOŠARKAŠI Panatinaikosa će u 15. kolu Evrolige gostovati Milanu.
Zeleni ove sezone nisu na prepoznatljivom nivou, ali Ergin Ataman je poznat kao trener koji tempira formu za finiš sezone.
Ipak, Panatinaikos ima suvi kvalitet i male su šasne da se na kraju regularnog dela ne nađe u prvih šest ekipa.
U prošlom kolu su poražen na svom terenu od Valensije, konačan rezultat glasio je 79:89.
Kendrik Nan i Ti-Džej Šorts su kombinovano ubacili 22 poena, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi protivnik.
Verujemo da će danas slaviti u Milanu.
NAŠ TIP: Milano - Panatinaikos 2 (kvota 1,75)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ODIGRALI SU NAJZRELIJU UTAKMICU: "Ponos Izraela" se konačno upalio
11. 12. 2025. u 08:45
TIM BEZ SUJETE: Valensija je najprijatnije iznenađenje!
11. 12. 2025. u 08:30
PARIŽANI IMAJU SAMO PET POBEDA: Žalgiris je doživeo debakl u Kaunasu
11. 12. 2025. u 08:17
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa
11. 12. 2025. u 08:21
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.
11. 12. 2025. u 13:13
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
Komentari (0)