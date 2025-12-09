TIP ostali sportovi

RUKOMETNI TIKET: Norvežanke na lakom zadatku, Nemice igraju na gol više...

Marko Milosavljević

09. 12. 2025. u 12:08

DANAS se igraju četvrtfinalni mečevi na Svetskom prvenstvu u rukometu za dame, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

РУКОМЕТНИ ТИКЕТ: Норвежанке на лаком задатку, Немице играју на гол више...

FOTO: Tanjug/AP

Svetsko prvenstvo

17.15 Nemačka - Brazil +54,5 (1,90)

20.30 Norveška - Crna Gora H1 -14,5 (2,15)

Kvota: 4,09

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su grobari iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)