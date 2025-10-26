DONČIĆ SE NE ŠALI: Slovenac sam odveo Lejkerse do prve pobede
KOŠARKAŠI Los Anđeles Lejkersa će u noći između nedelje i ponedeljka gostovati Sakramentu.
Lejkersi su sezonu otvorili porazom od Golden Stejta, Voriorsu su slavili u Kaliforniji rezultatom 109:119.
Luka Dončić je prikazao sjajnu partiju, ali to nije bilo dovoljno, nekadašnji igrač Dalasa je ubacio 43 poena uz 12 skokova i 9 asistencija.
Ipak, Slovenac je dodatno morao da pojača ritam kako bi njegov tim stigao do prve pobede, Timbervulvsima je spakovao 49 poena, a Lejkersi su slavili rezultatom 128:110.
Danas ćemo gledati derbi Kalifirnije i naša procena je da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +229,5 (kvota 1,90)
