OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Nedelja
12.30 Komesanja - Gofan 1 (2,07)
14.00 Ečeveri - De Jong 2 (2,30)
Kvota: 4,76
