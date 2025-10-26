TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

26. 10. 2025. u 08:14

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

12.30 Komesanja - Gofan 1 (2,07)

14.00 Ečeveri - De Jong 2 (2,30)

Kvota: 4,76

