TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

23. 10. 2025. u 08:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i tenisa.

Četvrtak

13.10 Valentin Rojer - Denis Šapovalov 2 (1,57)

18.45 Bran - Rendžers 1 (2,05)
18.45 Škendija - Šelburn 1 (2,05)
21.00 Zvezda - Baskonija 1 (1,31)

Ukupna kvota: 5,64

