STARMER ODBACIO TRAMPOVE KRITIKE "Evropa je snažna i ujedinjena"
BRITANSKI premijer Kir Starmer izjavio je danas da je Evropa "snažna i ujedinjena iza Ukrajine", nakon što je američki predsednik Donald Tramp Evropu nazvao kontinentom koji ''propada''.
Odgovarajući na pitanje britanskih poslanika u parlamentu o nedavno objavljenoj Nacionalnoj bezbednosnoj strategiji Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj se navodi da se Evropa suočava sa "civilizacijskim brisanjem", Starmer je rekao da je Evropa snažna, prenosi Rojters.
- Ono što vidim je jaka Evropa, ujedinjena iza Ukrajine i ujedinjena iza naših dugogodišnjih vrednosti slobode i demokratije, i uvek ću se zalagati za te slobode - rekao je Starmer.
Tramp je rekao za Evropu da predstavlja "propadajuću" grupu nacija koju predvode "slabi" ljudi, a da bi on voleo samo da vidi snažnu Evropu.
- Evropa ne zna šta da radi. Mislim da su evropski politički lideri slabi. Ali, takođe mislim da žele da budu politički korektni - rekao je Tramp.
On je, pojašnjavajući Nacionalnu strategiju za Evropu rekao da želi da vidi snažnu Evropu.
- Kada dozvole milionima ljudi da se sliju u njihove zemlje, mnogi od tih ljudi čine ogromne zločine. I opet, pogledajte Švedsku. Ne omalovažavam Švedsku, volim je, ali ona je postala od zemlje bez kriminala zemlja koja sada ima mnogo kriminala. Pogledajte Nemačku. Nemačka je bila bez kriminala, a Angela (Merkel) je napravila dve velike greške - imigraciju i energetiku - rekao je Tramp.
(Nezavisne)
