"BAVARCI" SU DOŽIVELI DEBAKL NA SVOM TERENU. "Manekeni" srušili samo Crvenu zvezdu

KOŠARKAŠI Bajerna će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Milano.

"Bavarci" u dosadašnjem delu nejelitnijeg evropskog takmičnja upisali jednu pobedu i dva poraza.

U prošlom kolu poraženi su od Žalgirisa na svom terenu rezultatom 70:98, odigrali su izabranici Gordona Herberta daleko ispod očekivanja.

"Manekeni" su u prvom kolu savladali Crvenu zvezdu, ali su onda pretrpeli dva poraza, od Partizana i Monaka.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +163,5 (kvota 1,87)

