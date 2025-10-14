"BAVARCI" SU DOŽIVELI DEBAKL NA SVOM TERENU. "Manekeni" srušili samo Crvenu zvezdu
KOŠARKAŠI Bajerna će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Milano.
"Bavarci" u dosadašnjem delu nejelitnijeg evropskog takmičnja upisali jednu pobedu i dva poraza.
U prošlom kolu poraženi su od Žalgirisa na svom terenu rezultatom 70:98, odigrali su izabranici Gordona Herberta daleko ispod očekivanja.
"Manekeni" su u prvom kolu savladali Crvenu zvezdu, ali su onda pretrpeli dva poraza, od Partizana i Monaka.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +163,5 (kvota 1,87)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
MORA BOLjE: Sjajni bek protiv Zvezde nije bio na nivou
14. 10. 2025. u 14:00
3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti
14. 10. 2025. u 13:39
SRUŠILI SU NAJVEĆEG RIVALA: Olimpijakos je sada pun samopouzdanja
14. 10. 2025. u 13:10
ŠAMPION JE LOŠE OTVORIO SEZONU: Protivnik igra u brzom ritmu
14. 10. 2025. u 12:26
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)