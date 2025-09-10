DONČIĆ SAM SRUŠIO ITALIJANE: Nemci su se mučili protiv Portugalije
KOŠARKAŠKA reprezentacija Slovenije će se u četvrtfinalu Evropskog prvenstva sastati sa Nemačkom.
Slovenci su uspeli da stignu do četvrtfinala i već možemo reći da je to veliki uspeh za ovakav tim.
Do ove faze ih je predvodio Luka Dončić, irač koji je pravi vođa na terenu i lider ovog tima.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U 1/8 finala su elininisali Italiju, a slomio ih je Luka Dončić koji je za samo 9 minuta na terenu ubacio 20 poena, do kraja meča je ukupno sakupio 42.
Sa druge strane Nemci su se mučili protiv Portugalije sve do poslednje deonice koju su dobili rezultatom 33:7, krajnji rezultat meča glasio je 85:58.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će se igrati u brzom ritmu i da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +176,5 (kvota 1,70)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
10. 09. 2025. u 08:10
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
CRNOGORSKO PRANjE OBRAZA POSLE BRUKE U ZAGREBU: Navijači iz Crne Gore došli u Beograd, a tamo... (FOTO)
Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično burna.
10. 09. 2025. u 13:08
HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču nisu baš svetle. Albanija treba da dođe u Beograd, na "meč odluke" u našoj grupi, a možda ta utakmica bude bez prisustva publike.
10. 09. 2025. u 12:17
Komentari (0)