DONČIĆ SAM SRUŠIO ITALIJANE: Nemci su se mučili protiv Portugalije

KOŠARKAŠKA reprezentacija Slovenije će se u četvrtfinalu Evropskog prvenstva sastati sa Nemačkom.

Slovenci su uspeli da stignu do četvrtfinala i već možemo reći da je to veliki uspeh za ovakav tim.

Do ove faze ih je predvodio Luka Dončić, irač koji je pravi vođa na terenu i lider ovog tima.

U 1/8 finala su elininisali Italiju, a slomio ih je Luka Dončić koji je za samo 9 minuta na terenu ubacio 20 poena, do kraja meča je ukupno sakupio 42.

Sa druge strane Nemci su se mučili protiv Portugalije sve do poslednje deonice koju su dobili rezultatom 33:7, krajnji rezultat meča glasio je 85:58.

Verujemo da će se igrati u brzom ritmu i da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +176,5 (kvota 1,70)

