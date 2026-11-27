JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
Još jedan rutinski pogodak naše redakcije.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.
Petak
20.00 Groningen - Viljem || |1+&2+ (1.30)
20.30 Verder Bremen - Borusija Menhengladbah UG 2-5 (1.31)
21.00 Levante - Rasing Santander G 1+ (1.20)
Ukupna kvota: 2.04
Groningen baš voli da igra na golove, a isto se može reći i za Viljem, tako da očekujemo dosta pogodaka na njihovom večerašnjem međusobnom duelu.
Verder igra u odličnoj formi, dok je Menhengladbah zacementiran za dno, ni jedni ni drugi ne igraju mečeve sa previše golova i zbog toga verujemo da je naš tip idealan za ovu utakmicu.
Rasing je napadački nastrojen tim, uvek igra ofanzivan fudbal i trebao bi postići bar jedan gol na gostovanju Levanteu.
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