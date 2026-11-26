ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Četvrtak 18.45 Plzenj - Benfika |1+&2+ (1.30)

18.45 Ajaks - Tun |1+&2+ (1.32)

21.00 Juventus - Omonija 1&2+ (1.24) Ukupna kvota: 2.13

Plzenj i Benfika su dva napadački nastrojena tima, redovno igraju na golove i očekujemo dosta pogodaka na njihovom međusobnom duelu.

Isto se može reći za naš drugi par, pogotovo za razigrani Ajaks koji je u odličnoj formi i raspucan dočekuje večerašnji susret.

Za kraj tipujemo rutinski trijumf Juventusa koji stvarno ne bi smeo da ima problema protiv Omonije na svom "Alijanc stadionu".

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć