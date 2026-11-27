KEC KO VRATA IZ GRUZIJE: Nemotivisani gosti promovišu novog lidera prvenstva
Dinamo Batumi dočekuje Dilu Gori u završnici gruzijskog prvenstva, u kojoj se vodi neizvesna borba za šampionsku titulu.
Domaćin zauzima treće mesto sa 62 boda iz 33 utakmice, ali ima samo bod manje i utakmicu manje od lidera Iberije.
Dinamo je u odličnoj formi, ostvario je četiri pobede uz jedan poraz na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima, a sa 58 postignutih golova ima najefikasniji napad u prvenstvu.
Dila je na šestom mestu sa 43 boda iz 33 utakmice i nema previše takmičarskih motiva u završnici sezone. Ekipa iz Gorija je pretrpela šest poraza (pet prvenstvenih i jedan u kupu, upravo od današnjeg rivala) pre nego što je u prošlom kolu prekinula taj negativni niz pobedom na gostovanju Gagri koja je zakovana na poziciji za plej-aut.
Generalno, Dila je još od septembra pobeđuje samo ekipe sa samog da tabeli - dva puta savladali su Gagrtu a po jednom Spaeli koji de u plej-aut i Samurgali koji je za dlaku izbegao opstanak.
Sve to, kao i razlika u kvalitetu, trenutnoj formi i motivaciji ide u prilog Dinamu, koji bi se pobedom pred svojim navijačima probio na čelo tabele uoči same završnice prvenstva.
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