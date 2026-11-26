Pitsburg stilersi su u sredu otpustili iskusnog kvoterbeka Erona Rodžersa, nedugo nakon što je on javno saopštio da više ne namerava da nastupa za ekipu. Gostujući u emisiji „The Pat McAfee Show“, Rodžers je izneo niz ozbiljnih optužbi na račun glavnog trenera Majka Mekartija, uključujući tvrdnje da je jednom zaspao tokom timskog sastanka.