RUKOVODSTVO Evropske unije će na predstojećem samitu u Briselu razgovarati o izdvajanju novca za zločinački kijevski režim, jer su mu finansiranje terorizma i rata važniji od stvarnih problema Evropljana, izjavila je za Sputnjik specijalna predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

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- Kriza Evropske unije je očigledna. Međutim, umesto da rešavaju goruće probleme sopstvenog stanovništva, briselski zvaničnici razgovaraće o finansiranju terorizma i sponzorisanju rata do poslednjeg Ukrajinca - rekla je Zaharova.

- Ni socijalna politika, ni zdravstvo, ni obrazovanje, ni nauka, sa stanovišta Brisela, nisu toliko važni kao režim Zelenskog i njegove zločinačke aktivnosti - istakla je ona.

Samit lidera EU biće održan u Briselu 26. i 27. novembra, a jedna od tema biće dodatno smanjenje predloženog evropskog budžeta za narednih sedam godina.

Niz zemalja članica nezadovoljan je planovima Brisela da izdvaja milijarde evra za kijevski režim.

Evropska unija razmatra novi višegodišnji budžet za period od 2028. do 2034. godine, vredan gotovo dva biliona evra, oko kojeg i dalje postoje oštra neslaganja u pogledu raspodele rashoda, uključujući finansiranje Ukrajine.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ranije je predstavio novi predlog budžeta Unije za period od 2028. do 2034. godine, kojim je predviđeno smanjenje ukupnih rashoda za 204 milijarde evra u odnosu na prvobitni predlog Evropske komisije.

Istovremeno, rezerva od 100 milijardi evra namenjena Ukrajini ostala je nepromenjena.

Izdvajanju novca za kijevski režim usprotivile su se Mađarska, Slovačka, Češka i Bugarska.

(Sputnjik)

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