EVO moje ponude Srbiji za 2027. godinu. Beograd priznaje Republiku Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu. Zauzvrat, založiću se da Evropa ponudi Srbiji sporazum o ubrzanom uvođenju evra 2027. godine, kaže Felinger.

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Ginter Felinger, NATO i albanski lobista koji je tokom predizborne kampanje otvoreno podržavao Studentsku listu i njenog nosioca Iliju Srdanovića, sada od novog rukovodstva Skupštine Srbije traži da Srbija već 2027. godine prizna jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova.

Takođe, on zauzvrat obećava da će se založiti za uvođenje evra u Srbiji, predlažući čak i da se lik predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića nađe na kovanici od dva evra.

Felinger je u poruci koju je objavio na Iksu „ponudio“ Beogradu da uspostavi pune diplomatske odnose sa Prištinom i odrekne se dinara kao nacionalne valute.

- Evo moje ponude Srbiji za 2027. godinu. Beograd priznaje Republiku Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu. Zauzvrat, založiću se da Evropa ponudi Srbiji sporazum o ubrzanom uvođenju evra 2027. godine - naveo je Felinger.

Svoj predlog pokušao je da obrazloži ekonomskim argumentima, predstavljajući priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova kao deo aranžmana koji bi, prema njegovim tvrdnjama, Srbiji doneo privredne koristi.

- Želim da Beograd i Priština uspostave pune diplomatske odnose i počnu da rade na onome što je važno ljudima sa obe strane granice: trgovini, investicijama, radnim mestima i jednostavnijem platnom prometu - poručio je austrijski lobista, nazivajući administrativnu liniju između centralne Srbije i Kosova i Metohije državnom granicom.

On je dodao da srpske kompanije koje posluju sa klijentima iz evrozone, u slučaju uvođenja zajedničke valute, više ne bi morale da u cene uračunavaju rizik promene kursa dinara prema evru, kao i da bi preduzeća u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji mogla da iskazuju cene i izmiruju račune u istoj valuti.

Poseban deo Felingerove poruke posvećen je novoizabranom predsedniku Narodne skupštine Aleksandru Čupiću, čiji je lik predložio za buduću srpsku kovanicu od dva evra, koja bi, prema njegovoj zamisli, predstavljala simbol srpskog priznanja nezavisnosti Kosova.

- Takođe predlažem Aleksandra Čupića, predsednika Narodne skupštine Srbije, za buduću srpsku kovanicu od dva evra. Želim da ta kovanica obeleži trenutak kada je Srbija priznala Kosovo i izabrala budućnost u glavnim evropskim tokovima - kaže Felinger.

Tražio da se ukloni spomenik Milici Rakić

Da podsetimo, Felinger je svojevremeno tražio da se iz centra Beograda ukloni spomenik maloj Milici Rakić, trogodišnjoj devojčici koju su NATO bombe zverski ubile dok je sedela na noši 1999. godine. On je tada predlagao da se na mestu spomenika stradaloj devojčici podigne bista Medlin Olbrajt.

Takođe, uoči izbora u Srbiji je poslao poruku Studentskoj listi u kojoj je poručio:

- I, molim vas, izbacite Vučića iz Srbije i pošaljite ga u njegovu kuću, u Sibir.

Danas glasanje u Evropskom parlamentu o rezoluciji o Vukovaru

Četvorica hrvatskih evroparlamentaraca - Karlo Resler, Tonino Picula, Stiven Nikola Bartulica i Gordan Bosanac - predložila su dokument kojim se od Srbije traži niz konkretnih poteza u vezi sa ratnim devedesetim godinama.

Poslanici u Evropskom parlamentu će danas glasati o ovoj rezoluciji koja se odnosi na 35. godišnjicu pada Vukovara, ali se u njemu, pored osude zločina počinjenih tokom opsade i nakon pada grada, od Srbije traže otvaranje ratnih arhiva, informacije o pojedinačnim i masovnim grobnicama, saradnja u pronalaženju nestalih i procesuiranju ratnih zločina.

Na nacrt rezolucije reagovala je Studentska lista, ocenjujući da dokument ne doprinosi pomirenju jer, kako su naveli, zanemaruje stradanje srpskog stanovništva u Hrvatskoj.

(Alo)