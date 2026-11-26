ISKLJUČENJA ZBOG KVAROVA: Danas do 15 časova ove opštine neće imati vodu, proverite da li je vaša adresa na spisku
ZBOG kvarova na mreži u dve beogradske opštine, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim opštinama/ulicama:
Savski venac: Kraljevića Marka bb
Barajevo: Dobrivoja Banovića 16
Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.
O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na zvaničnom sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
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