VUČIĆ: "Narod mora da zna ko vlada Srbijom" (VIDEO)
LIDER opozicije i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", Aleksandar Vučić, objavio je na Instagramu deo svog gostovanja na TV Informer, u kojem je govorio o tome ko, prema njegovim rečima, danas ima uticaj na upravljanje Srbijom.
Uz video-snimak, Vučić je napisao: "Narod mora da zna ko vlada Srbijom."
U objavljenom delu gostovanja, Vučić je izneo tvrdnju da vlast u Srbiji nije koncentrisana samo na jednom mestu, već da postoji nekoliko različitih centara moći.
- U ovom trenutku vladaju, pre svega... to je na nekoliko nivoa. Vlada vam deo tih stranaca koji je sprovodio obojenu revoluciju, pre svega iz Hrvatske, koja čuva i sprovodi interese i nekih drugih. Njihovi plenumi, ali sa sve manje vlasti, pošto ja vidim da ih ovi u skupštini sve manje zarezuju, a glume da ih zarezuju i hoće da ih iskoriste u borbi protiv onih drugih njihovih u skupštini za koje oni nemaju simpatije – rekao je Vučić.
Govoreći o drugim grupama za koje smatra da imaju uticaj, Vučić je pomenuo studentsku listu, odnosno, kako je naveo, 140 ljudi koji se na njoj nalaze.
Posebno je govorio o kriminalnim strukturama, iznoseći tvrdnju da je "narko-oružano krilo" dobilo svu slobodu.
- I četvrto je, molim vas da se ogradite od mene, narko-oružano krilo koje je dobilo svu slobodu – Vračarski klan – i naravno tužilaštvo i sudovi koji se takmiče u udvorištvu i snishodljivosti – rekao je Vučić.
Vučić je u ovom delu gostovanja izneo svoje viđenje političkih odnosa i uticaja različitih grupa u Srbiji, navodeći da građani treba da budu upoznati sa tim ko, prema njegovim tvrdnjama, danas ima stvarnu moć.
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