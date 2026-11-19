AMERIČKI milijarder Ilon Mask izjavio je da se oseća "prilično glupo" jer je potrošio gotovo 500 miliona dolara na podršku republikanskim kandidatima na međuizborima za Kongres na kojima je Republikanska stranka izgubila od demokrata.

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Mask je tokom video-uključenja na jednom događaju koji je organizovao Njujork tajms objasnio da mu je cilj bio da republikanci zadrže kontrolu nad Senatom, ali da je Demokratska stranka ipak osvojila većinu.

Demokrate su, zahvaljujući pobedi Meri Peltoli na Aljasci, osvojile 56 mesta u Senatu, naspram 44 koliko su pripala republikancima.

- Osećam se prilično glupo što sam potrošio toliko novca, a zauzvrat nisam dobio mnogo. Ili bi možda bez tog doprinosa stvari bile mnogo gore. Ali očigledno je da novac nije sve na američkim izborima - rekao je Mask.

On je dodao da se velikim ulaganjima u izbornu kampanju može ostvariti relativno mali uticaj.

- Kada bih mogao da vratim vreme, verovatno bih potrošio manje novca - naveo je Mask, dodajući da se nije previše lično bavio kampanjom jer je bio usredsređen na razvoj kompanija SpejsEks i Tesla.

Mask je ocenio i da nije dobro kada jedna politička stranka ima preveliku većinu, ističući značaj sistema međusobne kontrole i ravnoteže vlasti.

Govoreći o svojim političkim stavovima, Mask je rekao da sebe smatra prilično umerenim i da ne podržava ekstremne političke pozicije.

- Nisam MAGA, a nisam siguran ni šta taj izraz tačno znači. Ali ako podrazumeva nekritičko prihvatanje niza politika Republikanske stranke, onda to svakako nije moj slučaj - rekao je Mask.

(Tanjug)