Vels dočekuje Portugaliju na stadionu u Kardifu, u poslednjem kolu Lige nacija.

FOTO: Tanjug/AP/Armando Franca

Gosti su već obezbedili četvrtfinale, ali posle teškog poraza od Danske i povlačenja Kristijana Ronalda iz reprezentacije, atmosfera u portugalskom taboru daleko je od idealne.

Odlazak najboljeg strelca u istoriji reprezentacije označio je kraj jedne ere, a prvi meč posle njegovog oproštaja završen je pravim potopom. Danska je usred Portugalije slavila sa 4:1, nanevši domaćinu najteži poraz na sopstvenom terenu u poslednjih sto godina.

Ekipa Žorža Žezusa primila je četiri gola pre nego što je Bernardo Silva ublažio katastrofu.

Vels je izgubio četiri od pet utakmica u grupi, ali mu je bod važan u borbi za izbegavanje direktnog ispadanja. Izabranici Krejga Belamija imaju priliku da iskoriste uzdrmanost favorita, posebno jer Portugalcima i remi garantuje prvo mesto.

Portugalija je i bez Ronalda kvalitetnija, ali debakl protiv Danske otvorio je pitanja na koja Žezus tek treba da odgovori. Domaćini bi mogli da iskoriste taj trenutak i prirede iznenađenje.

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