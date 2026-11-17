Portugalija je uzdrmana što Vels može da iskoristi
Vels dočekuje Portugaliju na stadionu u Kardifu, u poslednjem kolu Lige nacija.
Gosti su već obezbedili četvrtfinale, ali posle teškog poraza od Danske i povlačenja Kristijana Ronalda iz reprezentacije, atmosfera u portugalskom taboru daleko je od idealne.
Odlazak najboljeg strelca u istoriji reprezentacije označio je kraj jedne ere, a prvi meč posle njegovog oproštaja završen je pravim potopom. Danska je usred Portugalije slavila sa 4:1, nanevši domaćinu najteži poraz na sopstvenom terenu u poslednjih sto godina.
Ekipa Žorža Žezusa primila je četiri gola pre nego što je Bernardo Silva ublažio katastrofu.
Vels je izgubio četiri od pet utakmica u grupi, ali mu je bod važan u borbi za izbegavanje direktnog ispadanja. Izabranici Krejga Belamija imaju priliku da iskoriste uzdrmanost favorita, posebno jer Portugalcima i remi garantuje prvo mesto.
Portugalija je i bez Ronalda kvalitetnija, ali debakl protiv Danske otvorio je pitanja na koja Žezus tek treba da odgovori. Domaćini bi mogli da iskoriste taj trenutak i prirede iznenađenje.
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