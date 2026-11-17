Domaćinima odgovaraju pobeda i remi, dok Norvežanima samo trijumf donosi plasman među osam najboljih.

FOTO: Tanjug/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP

Danska dočekuje Norvešku na stadionu „Parken“ u Kopenhagenu, u direktnoj borbi za četvrtfinale Lige nacija. Domaćinima odgovaraju pobeda i remi, dok Norvežanima samo trijumf donosi plasman među osam najboljih.

Danci su u prethodnom kolu priredili veliko iznenađenje, savladavši Portugaliju u gostima sa 4:1. Rasmus Hojlund postigao je dva gola, a ekipa Brajana Rimera pokazala da može da bude izuzetno opasna i protiv najjačih rivala. Ipak, Norveška je u prvom susretu slavila sa 3:2, pa domaćini imaju i motiv za revanš.

Norvežani su prekinuli seriju od tri poraza pobedom nad Velsom (3:1). Erling Holand ponovo je bio strelac, a uz njega su mrežu zatresli Antonio Nusa i Andreas Šjelderup. Ekipa Stalea Solbakena moraće da napadne, što otvara prostor i za opasne kontranapade Danaca.

Prvi međusobni duel doneo je pet pogodaka, a obe reprezentacije u prethodno kolo ulaze posle ubedljivih pobeda. Sa Hojlundom i Holandom u glavnim ulogama, novi skandinavski derbi obećava efikasan fudbal.

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