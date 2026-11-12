Francuzi bez Mbapea overavaju prvo mesto

Italija dočekuje Francusku na stadionu Đuzepe Meaca u Milanu, u derbiju petog kola Lige nacija.

AP Photo/Teresa Suarez

Dva nekadašnja svetska šampiona bore se za prvo mesto u grupi A1, a gosti imaju tri boda prednosti i priliku da pobedom obezbede lidersku poziciju pred završno kolo.

Francuska je pod vođstvom Zinedina Zidana osvojila deset od mogućih 12 bodova, uz tri pobede i remi upravo protiv Italije (1:1). Posebno je impresivna bila u prethodnom kolu, kada je savladala Belgiju sa 4:1, uz dva pogotka Majkla Olisea. Zidanov tim je u četiri utakmice primio samo dva gola, a oba su postignuta u susretima sa Italijom i Belgijom.

Italijani su posle početnog poraza od Belgije (0:2) podigli formu, dva puta savladali Tursku (4:1 i 3:1) i osvojili bod u Parizu. Ipak, odbrana ekipe Roberta Mančinija nije sačuvala mrežu ni u jednoj od četiri utakmice. Domaćin će pritom biti oslabljen izostancima Đovanija di Lorenca, Đakoma Raspadorija i Mojzea Kena.

Francuzi takođe imaju kadrovskih problema. Kilijan Mbape neće nastupiti, ali Zidan i bez njega raspolaže izuzetnim napadačkim potencijalom. Olise, Bredli Barkola, Dezire Due i Rajan Šerki predstavljaju ozbiljnu pretnju italijanskoj odbrani, naročito kada se otvori prostor za brze protivnapade.

U prilog gostima ide i poslednje gostovanje u Milanu, kada su u novembru 2024. pobedili sa 3:1. Italija sada mora da igra na pobedu ukoliko želi da preuzme prvo mesto, što bi Francuzima moglo da otvori prostor za kontranapade. Zbog toga prednost dajemo kvalitetnijem gostujućem sastavu, uz očekivanje da će utakmica doneti najmanje tri pogotka.

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