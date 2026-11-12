Tip predlaže Evroligu
PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.
Evroliga
20.15 Olimpijakos - Dubai ukupno poena -173.5 (1.50)
20.30 Olimpija Milano - Žalgiris Kaunas 2 (1.75)
21.00 Real Madrid - Crvena zvezda hendikep poena 1 (-3.5) (1.60)
Ukupna kvota: 4.20
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