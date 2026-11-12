OGLASIO SE MUP: Otkriveni detalji hapšenja u Novom Sadu zbog štete od 2,75 miliona dinara

U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe zaborbu protiv korupcije, uhapsili su I. Đ. (43), zbog postojanja osnova sumnje da jeizvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Foto: MUP Srbije

Kako se sumnja, on je od 2021. do 2024. godine u svojstvu zastupnika jednog udruženjagrađana iz Novog Sada nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradske upraveza privredu Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 2.750.000 dinara, bezrealizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,biti priveden nadležnom tužilaštvu.