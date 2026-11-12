CECA STALA UZ VELJKA, NEĆE DA ĆUTI: Skandal zbog kostima bubamare u vrtiću dobio novi obrt! (FOTO/VIDEO)

VELjKO Ražnatović jutros se oglasio na društvenim mrežama vidno uznemiren nakon neprijatnog iskustva koje je doživeo sa sinom Isaijom u vrtiću u Titelu, a podržala ga je i majka, Ceca Ražnatović.

Foto: ATA images/A. Ahel

On je na Instagramu podelio šta se dogodilo, ne krijući bes zbog prizora koji je zatekla njegova supruga kada je došla po mališana.

Naime, Veljko je otkrio da je njegova supruga zatekla Isaiju u kostimu bubamare, što ga je posebno razbesnelo.

Kako je naveo, u vrtiću su se pravdali time da su kostimi dostupni svoj deci i da svako može da obuče ono što želi, međutim, on smatra da je takva situacija neprimerena.

Foto: Printskrin Instagram/cecaraznatovic

Ražnatović je jasno stavio do znanja da mu se ne dopada što je njegov sin obučen u kostim koji, prema njegovom mišljenju, nije namenjen dečacima, pa je svoje nezadovoljstvo javno iskazao putem Instagrama.

Nakon njegovog obraćanja, oglasila se i njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović.

Pevačica je na svom Instagram storiju podelila Veljkovu objavu, ali i fotografiju suknjice koju je mali Isaija dobio u vrtiću, čime je pokazala da je ispratila čitavu situaciju i reakciju svog sina, te da ga je javno podržala.

Oglasili se iz vrtića

Poruku direktorice ovog vrtića, Jovanke Andrić, prenosimo u celosti:

- Drage koleginice, hajde da situaciju sa kostimom bubamare sagledamo iz perspektive deteta. Dečak od dve godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće. Za njega je to bio samo deo kostima, zanimljiv komad odeće i deo igre, bez značenja i podela koje mi odrasli često pripisujemo odeći.

Važno je da situaciju posmatramo očima deteta, a ne kroz sopstvena očekivanja. U ovom uzrastu deca spontano istražuju, isprobavaju i biraju, a na osnovu takvih izbora ne treba donositi zaključke o njihovom identitetu. Naš zadatak je da im omogućimo slobodnu igru i istraživanje, bez osude i stvaranja osećaja da su uradila nešto pogrešno - piše u poruci koja je prosleđena Veljku Ražnatoviću i zaposlenima u vrtiću "Plavi čuperak".

(Telegraf.rs)