POSLE CECE, OGLASILA SE I ANASTASIJA IZ ŠPANIJE: Veljko besan jer su mu sinu obukli suknju u vrtiću, evo šta je uradila njegova sestra (FOTO)

VELjKO Ražnatović oglasio se danas vidno uznemiren tvrdeći da su njegovom sinu u vrtiću obukli suknjicu. Cecin sin kaže da je njegov sin dobio kostim bubamare, koji je zapravo suknjica, a onda je pokazao i kako izgleda ova kreacija.

Foto: Ataimages.rs/ A.A.

Ubrzo nakon toga oglasila se i njegova sestra Anastasija Ražnatović iz Španije. Ona je podelila bratovljevo obraćanje dodavši u opisu nekoliko crvenih uzvičnika, a zatim je podelila spornu suknjicu koju je Veljko pokazao.

Foto: Printscreen/Instagram

- Evo uniseks haljine za dečake i devojčice kako kažu iz uprave vrtića - napisao je Veljko Ražnatović u objavi na kojoj se vidi crvena suknjica od tila.

Veljko otkrio šta se tačno dogodilo u vrtiću

Podsetimo, Veljko je na prethodnom Instagram storiju otkrio šta se tačno dogodilo u vrtiću.

- Dobar dan, ja ne delim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i generalno za srpstvo i hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da vodim decu u vrtić i da je mom sinu obučen kostim bubamare koji je u stvari suknja. Ženska suknja koju ću pokazati i na slici posle. Kada smo pitali zašto je to tako oni su rekli da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam rekao da li vaspitač tu postoji da objasni detetu 'sine, ovo je za žensko, ovo je za muško', da li se pravi takva razlika?, rekao je Veljko pa dodao:

- Oni su rekli da je to po novom programu sve okej da nemaju prava da prave takvu razliku, a da mi ako hoćemo da to radimo da moramo da promenimo vrtić. Tako da znate ljudi, zadnje je vreme došlo, pazite se i pazite svoju decu.

Inače, ovo je suknja koju je sin Veljka Ražnatovića obukao u vrtiću.