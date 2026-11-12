Španska inkvizicija stiže u Prag: Česi primaju dva i po gola po utakmici
Češka dočekuje Španiju u Ligi nacija sa teškim zadatkom da protiv svetskog šampiona prekine seriju poraza
S druge strane, gosti žele da nastave pobednički niz i učvrste se na vrhu tabele.
Česi su ubedljivo najslabija ekipa u grupi, bez osvojenog boda posle četiri kola. Izgubili su poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, a gol-razlika 2:10 u Ligi nacija najbolje pokazuje razmere njihovih problema.
Odbrana lako popušta pod pritiskom, dok napad retko uspeva da ozbiljnije ugrozi protivnički gol. Posebno zabrinjava činjenica da domaćin u proseku prima dva i po gola po utakmici.
Španija, s druge strane, igra odlično i sa maksimalnih 12 bodova iz četiri kola suvereno predvodi grupu. Pobedila je na poslednjih pet mečeva, a gol-razlika 12:5 svedoči o izuzetno efikasnom napadu. Španci postižu prosečno tri pogotka po utakmici u ovom takmičenju, mada ni njihova odbrana nije uvek neprobojna.
Razlika u kvalitetu i formi nagoveštava da će gosti diktirati tempo i stvoriti veliki broj prilika. Češka defanziva teško može da izdrži pritisak ovako raspoloženog protivnika, a eventualni pogodak domaćina dodatno bi doprineo efikasnosti susreta. I prethodni međusobni meč, koji je Španija dobila sa 3:1, ide u prilog očekivanju da ćemo ponovo gledati najmanje tri gola.
NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,43)
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