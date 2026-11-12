NOVOSTI VAS VODE NA STAND UP SA TIJANOM DAPČEVIĆ. 15. NOVEMBRA U MTS DVORANI
PRVIH 5 čitalaca koji pošalju mejl sa osnovnim podacima (ime, prezime, broj telefona) na pr@novosti.rs dobiće na poklon po 2 ulaznice za stand up sa Tijanom Dapčević u nedelju, 15. novembra u Mts dvorani.
Urnebesna monodrama “Menopauza” otvara sve teme koje žene obično šapuću, ali sada ih govore glasno, duhovito i bez stida - nastala je po tekstu Danila Vukotića, dok predstavu režira Rade Vukotić. Tijana Dapčević - u ulozi žene u menopauzi, bez dlake na jeziku (ali s par novih na bradi) priča o seksu, suvoći, PMS-u koji se nije odlučio da li dolazi ili odlazi, ljubavnicima koji ne znaju gde je lubrikant i muževima koji imaju krizu srednjih godina.
Kako ističe pred premijerni nastup u mts Dvorani, „Menopauza“ je njena priča koju je pretvorila u smeh: „To je predstava koja govori o svakoj od nas, o onome kroz šta prolazimo, a o čemu se retko javno priča. Mene je privuklo to što je tema ozbiljna, ali je ispričana kroz humor, muziku i zabavu. To je moj teren. Rad na predstavi je jedno pravo putovanje – „E, ovo sam ja, ovo mi se dešava kod kuće.“ Za mene je Menopauza lekcija da se kroz životne promene može proći lakše – uz osmeh, pesmu i podršku okoline. U ovoj predstavi žene će se prepoznati, muškarci če se smejati jer će konačno 'ukapirati' kroz šta njihove žene prolaze, i svi će na kraju izaći iz sale srećniji i rasterećeniji“, kaže Dapčević i dodaje:
„U ovoj sam predstavi, jer sam želela da i sama podelim taj teret sa ženama, i da ga pretvorim u nešto što nas oslobađa. I da, ako moram da prolazim kroz menopauzu – neka barem bude uz dobar smeh i aplauze!“
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