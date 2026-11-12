"Hrabri sokoli" na korak od Lige B, Letonci prete da pokvare računicu
Crna Gora dočekuje Letoniju u Podgorici, u petom kolu Lige nacija, sa jasnim ciljem da sačuva prvo mesto u grupi C2 i napravi još jedan korak ka plasmanu u Ligu B.
Gosti su već izgubili šanse za promociju, ali i dalje mogu da pokvare planove domaćinu. "Hrabrim sokolovima" pobeda možda i matematički obezbedi prvo mesto u grupi, pod uslovom da Kipar kiksne u Jermeniji.
Crnogorska reprezentacija odlično igra u ovom izdanju Lige nacija i posle četiri kola predvodi grupu sa deset bodova. Nisu poraženi na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, ostvarivši tri pobede i dva remija. Ipak, odbrana povremeno ostavlja previše prostora protivnicima i slabiji je deo tima u odnosu na napad.
Letonija je na suprotnom kraju tabele, sa samo jednim bodom iz četiri utakmice. Gosti nisu pobedili na poslednjih pet mečeva, tokom kojih su zabeležili jedan remi i četiri poraza. Postigli su svega dva gola u Ligi nacija, uz šest primljenih, što dovoljno govori o njihovim problemima.
Za Crnu Goru ova utakmica ima ogroman takmičarski značaj. Pobeda bi je približila osvajanju prvog mesta i direktnom plasmanu u viši rang, dok bi svaki izgubljeni bod mogao da zakomplikuje situaciju u završnici takmičenja.
Prednost domaćeg terena, bolja forma i znatno veća motivacija snažni su argumenti u korist domaćina, koji ima lepu priliku da opravda ulogu favorita.
NAŠ TIP: 1&NG (1,75)
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