"Hrabri sokoli" na korak od Lige B, Letonci prete da pokvare računicu

Crna Gora dočekuje Letoniju u Podgorici, u petom kolu Lige nacija, sa jasnim ciljem da sačuva prvo mesto u grupi C2 i napravi još jedan korak ka plasmanu u Ligu B.

Credit: Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia

Gosti su već izgubili šanse za promociju, ali i dalje mogu da pokvare planove domaćinu. "Hrabrim sokolovima" pobeda možda i matematički obezbedi prvo mesto u grupi, pod uslovom da Kipar kiksne u Jermeniji.

Crnogorska reprezentacija odlično igra u ovom izdanju Lige nacija i posle četiri kola predvodi grupu sa deset bodova. Nisu poraženi na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, ostvarivši tri pobede i dva remija. Ipak, odbrana povremeno ostavlja previše prostora protivnicima i slabiji je deo tima u odnosu na napad.

Letonija je na suprotnom kraju tabele, sa samo jednim bodom iz četiri utakmice. Gosti nisu pobedili na poslednjih pet mečeva, tokom kojih su zabeležili jedan remi i četiri poraza. Postigli su svega dva gola u Ligi nacija, uz šest primljenih, što dovoljno govori o njihovim problemima.

Za Crnu Goru ova utakmica ima ogroman takmičarski značaj. Pobeda bi je približila osvajanju prvog mesta i direktnom plasmanu u viši rang, dok bi svaki izgubljeni bod mogao da zakomplikuje situaciju u završnici takmičenja.

Prednost domaćeg terena, bolja forma i znatno veća motivacija snažni su argumenti u korist domaćina, koji ima lepu priliku da opravda ulogu favorita.

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