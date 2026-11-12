SASLUŠAN MILJAN HOFMAN: Evo kako se branio
U PRVOM osnovnom javnom tužilaštvu u Beogrdu danas je saslušan Miljan Vidović, poznatiji kao Miljan Hofman osumnjičen za pokušaj iznude.
Kako saznaje Tanjug, on je kratko negirao krivicu.
Još uvek nije poznato da li je tužilaštvo predložilo sudu da mu odredi pritvor.
Prema nezvaničnim informacijama, Hofman je lišen slobode zbog sumnje da je reketirao jednog beogradskog privrednika.
Hofman je ranije hapšen zbog zlostavljanja i mučenja i ugrožavanja sigurnosti.
(Tanjug)
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