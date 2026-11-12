NOVA ISKLJUČENJA: Bez struje danas u pet opština Moravičkog i Zlatiborskog okruga zbog radova

POTROŠAČI u pet opština Moravičkog i Zlatiborskog okruga danas će, prema planu Elektrodistribucije Srbije, privremeno ostati bez struje zbog planiranih radova na mreži.

Foto: MonkeyApple, Greatstock / Alamy / Profimedia

Radovi su predviđeni u Ivanjici, Čačku, Gornjem Milanovcu, Bajinoj Bašti i Kosjeriću, prenosi RINA. U Ivanjici će od 8 do 17 časova bez struje biti Milandža, MZ Kušići, Čepovo i Šarenik. U Čačku bez napona ostaju Katrga (8-16 časova), Pridvorica i Jezdina (8.30 -17 časova) i gornji deo sela Trnava, oko groblja i manastira (9 - 16 časova). U Gornjem Milanovcu od 10 do 12 časova struje neće biti od škole u Srezojevcima prema Pranjanima, do "Ridova Brad" i Tošića. U Bajinoj Bašti od 8.30 do 9 časova bez struje će biti Perućac polje, Simići, Đokići, Ljuboš, Beserovina, Jezdići, Maksimovići i Radojičići, a od 8.30 do 15 časova deo grada ispod Bolnice, na izvodu ka Klanici i Tešićima. U Kosjeriću od 9 do 14 časova bez napona su potrošači napajani iz TS 35/10 kV "Ražana": Ražana, Stojići, Krsmanovići, Drenovci, Gajčani, Đurovići, Tešovići, Borak, Radanovci, Grmić, Zabava, Samari, Sijanje, Delići, Taor, Milovanovići, Glavica, Skakavci, Rosići, Tripkovići, Mandići, Milivojevići, Mionica, Okolište, Božovići, Mušići, Boškovići, Anište, Mrčići, Kaona, Lučića Ograde i Podbukovi, kao i preduzeće "Metal Fer" i kamenolom Podbukovi.

Elektrodistribucija zadržava pravo da napajanje vrati i ranije ako se radovi završe pre roka, dok se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odložiti.

(Tanjug)