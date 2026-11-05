NATO ZVER RAZNETA U PARAMPARČAD: Razoran udar u Slavjansko-kramatorskom pravcu (VIDEO)
MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je da je uništeno ukrajinsko oklopno vozilo "HMMWV" američke proizvodnje. Uništenje su izvele posade bespilotnih letelica iz sastava grupe snaga „Jug”.
Navedeno je da su operateri dronova pružili vatrenu podršku jedinicama Oružanih snaga Rusije koje su napredovale. Ciljevi su se nalazili u području Slavjansk–Kramatorsk. Pored oklopnog vozila, uništena su i dva neprijateljska komandna centra za upravljanje dronovima.
Istaknuto je da su i oklopno vozilo i komandna mesta za upravljanje dronovima Oružanih snaga Ukrajine potpuno uništena vatrom. Vozilo HMMWV pogođeno je dronovima-kamikazama, dok su komandna mesta uništena municijom izbačenom iz vazduha.
Ranije je objavljeno da su ruski operateri dronova usmeravali letelice koje su uništile ukrajinski prelaz. Vazdušni udar Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izveden je u krasnolimanskom pravcu.
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