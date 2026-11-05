Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

05. 11. 2026. u 09:26

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Četvrtak

18.45 Anderleht - Salcburg X (3.80)

18.45 Tun - Harts X (3.75)

Kvota: 14.25

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