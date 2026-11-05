Domaćini moraju da napadnu: Gosti imaju čime da uzvrate

Universidad de Čile dočekuje Antofagastu u revanšu četvrtfinala Kupa Čilea sa teškim zadatkom da nadoknadi poraz od 2:0 iz prve utakmice.

Sebastian Ńanco / Shutterstock Editorial / Profimedia

Domaćinu je potrebna pobeda od najmanje tri gola razlike za direktan plasman u polufinale, dok bi trijumf sa dva gola prednosti odveo meč u penal-seriju. Zato se očekuje ofanziva domaćih od samog početka.

Universidad je nedavno pokazao koliko može da bude opasan u napadu, savladavši Njublense sa 6:0 i Everton sa 4:1. Međutim, Antofagasta nije protivnik koji će se lako predati. Gosti su u odličnoj formi, bez poraza u poslednjih pet utakmica, a u prethodnom kolu Kupa postigli su pet golova protiv Deportes Ikikea u dva susreta.

Rezultat prve utakmice praktično garantuje da će domaćin morati da rizikuje, što otvara prostor za kontranapade Antofagaste.

Gosti imaju dovoljno napadačkog kvaliteta da iskoriste prostor koji će im rival ostavljati, dok Universidad teško može do preokreta bez više postignutih golova. Zbog svega toga, umesto klađenja na konačnog pobednika, bolje je potražiti golove.

Naš tip: GG ili 3+ (kvota 1,36)

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