Bivši košarkaš Partizana i reprezentacije Srbije potpisao za Zvezdinu filijalu
PRAVO niotkuda!
Iskusni centar Đorđe Gagić vratio se u domaću košarku i pojačao ekipu BKK Radničkog, koja se takmiči u Košarkaškoj ligi Srbije (KLS). Nekadašnji centar crno-belih, koji je u Humskoj nastupao u dva mandata, stiže na Crveni krst kao slobodan igrač nakon angažmana u čačanskom Borcu i Litvaniji.
Zanimljivo je da će bivši košarkaš Partizana i reprezentacije Srbije sada biti podrška mladom timu koji je zvanična filijala Crvene zvezde, a u kojem nastupaju Zvezdini talenti Andrej Bjelić, Sava Đurić, Andrej Božić i Aleksej Nedeljković.
Ekipi Radničkog je bilo neophodno ovakvo zvučno pojačanje na unutrašnjim pozicijama, s obzirom na to da su sezonu otvorili sa lošim skorom od pet vezanih poraza (0-5).
Tokom svoje reprezentativne karijere, Gagić je bio član seniorske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu 2013. godine u Sloveniji, gde ga je u nacionalni tim uvrstio legendarni selektor Dušan Duda Ivković.
Pored toga, u nacionalnom dresu je osvojio bronzanu medalju na Letnjoj univerzijadi u Kazanju, a kasnije je branio boje Srbije i u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2019. godine u Kini.
Njegovo ogromno iskustvo sa najvećih sportskih pozornica doneće preko potrebnu sigurnost pod košem i mladom timu poslužiti kao odličan mentor.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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