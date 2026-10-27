"Petlići" jure četvrti trijumf u nizu

Bredford dočekuje Piterboro u osmini finala Liga kupa Engleske.

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Domaćin je neporažen na poslednjih 11 takmičarskih utakmica, dok gosti ne znaju za pobedu u tri uzastopna meča.

Bredford je pod vođstvom novog trenera Majkla Dafa vezao četiri utakmice bez primljenog gola, ali je u tom periodu samo jednom osvojio sva tri boda. Ipak, nalazi se na trećem mestu Lige jedan, a ohrabruje i podatak da je dobio poslednja tri domaća susreta sa Piterboroom, uključujući avgustovski trijumf od 2:0.

U četvrtfinale ovog takmičenja pokušaće da stigne prvi put od sezone 2012/13, kada je dogurao do finala.

Piterboro je u kupu eliminisao Bristol Rovers, Votford i Barnsli, ali se u prvenstvu muči. Robi Sevidž je na klupi počeo pobedom nad Lesterom, ali je potom osvojio samo dva boda u tri kola.

Posle poraza od Hadersfilda i remija sa Bromlijem, ekipa je pala u zonu ispadanja. Gostima nedostaju povređeni Rio Adebisi, Ben Vuds i Sem Hjuz, dok Hari Leonard odrađuje suspenziju.

Bredfordova stabilna odbrana i prednost domaćeg terena mogli bi da budu presudni. Očekuje se da domaćin nastavi dobru seriju i izbori plasman u četvrtfinale.

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