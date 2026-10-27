ARSENAL PONOVO NA HAJBERIJU: Flitvud bez primljenog gola do duela sa "tobdžijama"
Arsenal gostuje Flitvudu u osmini finala Liga kupa Engleske, u utakmici koja se igra na stadionu čije ime podseća na nekadašnji dom londonskog kluba, Hajberi.
Stadion slavnog imena na kome su "tobdžije" nekada igrali odavno više ne postoji, tačnije pretvoren je u stambeni objekat za one sa veoma dubokim džepom, ali njegov imenjak iz Lankašira, dom fudbalera Flitvuda još uvek ponosno stoji sa svojih gotovo 90 godina starosti.
"Tobdžije" su u prethodnoj rundi savladale Ipsvič sa 4:2, dok je Flitvud do ove faze stigao bez primljenog gola.
Arsenal je osvojio Liga kup poslednji put 1993. godine, a prošle sezone je stigao do finala. Ekipa Mikela Artete u oktobru ne zna za poraz i posle pobede nad Evertonom od 2:0 deli vrh Premijer lige sa Mančester sitijem. Ipak, Arteta će verovatno odmoriti nekoliko prvotimaca, pa se očekuje prilika za mlade igrače, među kojima je i Maks Dauman, dvostruki strelac protiv Ipsviča.
Flitvud je u kupu redom eliminisao Česterfild, Šruzberi i Šefild junajted, svaki put sačuvavši mrežu. Ipak, u poslednje vreme je u padu forme, sa šest poraza u poslednjih sedam takmičarskih utakmica, a posle neuspeha protiv Eksetera zauzima 18. mesto u Ligi dva. Domaćinu će nedostajati suspendovani Luis Meken.
Iako će Arsenal nastupiti u kombinovanom sastavu, razlika u kvalitetu trebalo bi da dođe do izražaja. Flitvud je pokazao da ume da bude nezgodan u kupu, ali prolazak londonskog kluba u četvrtfinale ne bi trebalo da se dovodi u pitanje.
NAŠ TIP: 2&Maks Dauman strelac (kvota 2,10)
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