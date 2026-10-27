ARSENAL PONOVO NA HAJBERIJU: Flitvud bez primljenog gola do duela sa "tobdžijama"

Arsenal gostuje Flitvudu u osmini finala Liga kupa Engleske, u utakmici koja se igra na stadionu čije ime podseća na nekadašnji dom londonskog kluba, Hajberi.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Stadion slavnog imena na kome su "tobdžije" nekada igrali odavno više ne postoji, tačnije pretvoren je u stambeni objekat za one sa veoma dubokim džepom, ali njegov imenjak iz Lankašira, dom fudbalera Flitvuda još uvek ponosno stoji sa svojih gotovo 90 godina starosti.

"Tobdžije" su u prethodnoj rundi savladale Ipsvič sa 4:2, dok je Flitvud do ove faze stigao bez primljenog gola.

Arsenal je osvojio Liga kup poslednji put 1993. godine, a prošle sezone je stigao do finala. Ekipa Mikela Artete u oktobru ne zna za poraz i posle pobede nad Evertonom od 2:0 deli vrh Premijer lige sa Mančester sitijem. Ipak, Arteta će verovatno odmoriti nekoliko prvotimaca, pa se očekuje prilika za mlade igrače, među kojima je i Maks Dauman, dvostruki strelac protiv Ipsviča.

Flitvud je u kupu redom eliminisao Česterfild, Šruzberi i Šefild junajted, svaki put sačuvavši mrežu. Ipak, u poslednje vreme je u padu forme, sa šest poraza u poslednjih sedam takmičarskih utakmica, a posle neuspeha protiv Eksetera zauzima 18. mesto u Ligi dva. Domaćinu će nedostajati suspendovani Luis Meken.

Iako će Arsenal nastupiti u kombinovanom sastavu, razlika u kvalitetu trebalo bi da dođe do izražaja. Flitvud je pokazao da ume da bude nezgodan u kupu, ali prolazak londonskog kluba u četvrtfinale ne bi trebalo da se dovodi u pitanje.

NAŠ TIP: 2&Maks Dauman strelac (kvota 2,10)