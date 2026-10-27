Sve miriše na 1999/2000: Lacijali marširaju ka tituli

Lacio gostuje Sasuolu u osmom kolu Serije A, sa namerom da nastavi sjajan početak sezone.

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Rimljani su neporaženi u prvih osam prvenstvenih utakmica, prvi put još od sezone 1999/2000, koju su završili osvajanjem titule.

Lacio je u poslednjih šest kola ostvario pet pobeda i remi, a posle trijumfa nad Juventusom od 3:0 savladao je i Parmu sa 2:1. Ekipa je postigla najmanje dva gola na poslednjih šest utakmica, a ima i najbolju odbranu u italijanskom prvenstvu. Poslednji put nije pobedila na gostovanju još u maju, a dobila je četiri od poslednjih šest međusobnih susreta sa Sasuolom.

Domaćin je u ozbiljnom padu forme: osvojio je samo bod u poslednja četiri kola i posle poraza od Frozinonea (2:4) i Koma (0:2) približio se zoni ispadanja. Sasuolo još nije sačuvao mrežu u prvenstvu, ali na svom terenu i dalje ne zna za poraz. Trener Alberto Akilane ne može da računa na nekoliko povređenih igrača, dok će se u napadu ponovo uzdati u Domeniko Berardija.

Lacio jeu boljoj formi, ali Sasuolo ume da namuči najjače italijanske ekipe na domaćem terenu. Zato bi gosti mogli da prekinu pobednički niz, ali će ostati neporaženi.

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