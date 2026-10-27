Sve miriše na 1999/2000: Lacijali marširaju ka tituli
Lacio gostuje Sasuolu u osmom kolu Serije A, sa namerom da nastavi sjajan početak sezone.
Rimljani su neporaženi u prvih osam prvenstvenih utakmica, prvi put još od sezone 1999/2000, koju su završili osvajanjem titule.
Lacio je u poslednjih šest kola ostvario pet pobeda i remi, a posle trijumfa nad Juventusom od 3:0 savladao je i Parmu sa 2:1. Ekipa je postigla najmanje dva gola na poslednjih šest utakmica, a ima i najbolju odbranu u italijanskom prvenstvu. Poslednji put nije pobedila na gostovanju još u maju, a dobila je četiri od poslednjih šest međusobnih susreta sa Sasuolom.
Domaćin je u ozbiljnom padu forme: osvojio je samo bod u poslednja četiri kola i posle poraza od Frozinonea (2:4) i Koma (0:2) približio se zoni ispadanja. Sasuolo još nije sačuvao mrežu u prvenstvu, ali na svom terenu i dalje ne zna za poraz. Trener Alberto Akilane ne može da računa na nekoliko povređenih igrača, dok će se u napadu ponovo uzdati u Domeniko Berardija.
Lacio jeu boljoj formi, ali Sasuolo ume da namuči najjače italijanske ekipe na domaćem terenu. Zato bi gosti mogli da prekinu pobednički niz, ali će ostati neporaženi.
NAŠ TIP: X2 (kvota 1,34)
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